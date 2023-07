Nato: Bauer (Comitato Militare), 'mobilità armi in Europa è ancora un problema'

Vilnius, 11 lug. - (Adnkronos) - La mobilità militare in Europa "è ancora un problema. Non è facile spostare cose in Europa, se si tratta di munizioni o di equipaggiamento militare. In una guerra queste cose devono spostarsi velocemente, ma ci sono ancora molte restrizioni&...

Vilnius, 11 lug. – (Adnkronos) – La mobilità militare in Europa "è ancora un problema. Non è facile spostare cose in Europa, se si tratta di munizioni o di equipaggiamento militare. In una guerra queste cose devono spostarsi velocemente, ma ci sono ancora molte restrizioni". Lo sottolinea l'ammiraglio Rob Bauer, capo del Comitato Militare della Nato, in un dibattito pubblico alla Litexpo di Vilnius, la fiera alla periferia della capitale lituana dove si riunisce il summit dell'Alleanza.