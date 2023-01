Nato bimbo gigante in Brasile, parto record

Una nuova nascita è sempre motivo di grande gioia.

In questo caso si tratta della “piccola gioia” più grande che il Brasile abbia visto quanto meno recentemente. Il 18 gennaio 2023 all’ospedale Padre Colombo di Parintis (stato dell’Amazzonia) è venuto al mondo Angerson Santos, che secondo i medici è il bambino più grande mai nato in Brasile.

In Brasile nasce il bimbo gigante

Come diventare famosi dopo pochi istanti di vita? Fare il record del Paese per essere il bimbo più grande mai nato potrebbe essere un’ottima opportunità.

Alto ben 60 centimentri e dal peso davvero di 7,5 chili, il piccolo (ma fino a un certo punto) Angerson Santos è venuto alla luce per fortuna della madre tramite un parto cesareo. Il bimbo è nato così grande, che i classici vestitini da neonato non gli vanno bene, e per questo l’ospedale ha lanciato una raccolta fondi per donare ai genitori pannolini e vestiti extra large per bambini dell’eta tra i nove mesi ed un anno.

Per il piccolo brasiliano però, niente record mondiale, quello spetta ancora al bebè nato ad Aversa, Italia nel lontano 1955.

La signora Carmelina Felice partorì un maschietto di addirittura 10,2 kg.