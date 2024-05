Nato, Blinken: stiamo decidendo pacchetto molto robusto per l'Ucraina

Nato, Blinken: stiamo decidendo pacchetto molto robusto per l'Ucraina

Praga, 31 mag. (askanews) – I ministri degli Esteri dei paesi membri della Nato, riuniti a Praga, stanno prendendo “decisioni importanti prima del vertice di Washington”, che riunirà i capi di Stato e di governo dell’Alleanza dal 9 all’11 luglio nella capitale americana: “Vedremo anche un pacchetto molto robusto per l’Ucraina e, come ha detto il Segretario generale, rafforzeremo ancora di più i partenariati della Nato con altri Paesi non Nato, anche nell’Indo-Pacifico”, ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken.

“Penso che dal vertice emergerà un’agenda molto solida”, ha

commentato Blinken, chiarendo l’obiettivo della Nato: avere

un’Alleanza “più forte, più grande e dotata di risorse migliori,

e pronta ad affrontare le sfide di questo tempo”.