Nato: "Caso Wagner mostra gli errori strategici di Putin"

Milano, 26 giu. (askanews) – “Stiamo monitorando la situazione in Russia. Gli eventi del fine settimana sono una questione interna russa e l’ennesima dimostrazione del grande errore strategico che il presidente Putin ha commesso con l’annessione illegale della Crimea e la guerra contro l’Ucraina”. Lo ha detto oggi il Segretario generale della Nato, Jen Stoltenberg, nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa dopo l’incontro a Vilnius con il presidente lituano Gitanas Nauseda. “Stiamo anche monitorando la situazione in Bielorussia. Condanniamo l’annuncio della Russia sul dispiegamento di armi nucleari. Questo è sconsiderato e irresponsabile. Non vediamo alcuna indicazione che la Russia si stia preparando a usare armi nucleari, ma la Nato rimane vigile”, ha concluso Stoltenberg.