Roma, 3 lug. (askanews) – “Sottoscrivete un 5% di aumento della spesa in difesa e ci raccontate che non ci saranno conseguenze per il welfare. Ma come fate a prendere in giro gli italiani? Abbiamo 5,7 milioni di poveri, stiamo tagliando e siamo in una situazione disastrata. I nostri statisti scaricano a futura

memoria”.

Così il leader M5s Giuseppe Conte, intervenendo nel corso dell’audizione dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto in commissione alla Camera.