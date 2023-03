Nato: Crosetto, 'passo avanti ratifica Turchia su Finlandia ma Ue vive situazione paura e difficoltà'**

Partinico (Palermo), 31 mar. (Adnkronos) – "La ratifica della Turchia per l'adesione della Finlandia nella Nato "è un passo avanti che fa piacere perché si allarga il Patto Atlantico, un passo avanti che, però, è indice di una situazione di paura e di difficoltà che sta vivendo in questo momento l'Europa". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, a Partinico (Palermo) dove ha inaugurato la nuova caserma. "Quindi, ha un aspetto positivo – dice – perché si allarga una famiglia e un aspetto che deve farci riflettere sulle condizioni di sicurezza che sono percepite diverse, diciamo peggiori rispetto a un anno fa". "Non c'è da preoccuparsi ma da riflettere e agire e c'è da avere la consapevolezza che viviamo un mondo diverso rispetto a due anni fa e dobbiamo adeguarci – dice – Non significa avere paura ma cercare spiragli e cercare in ogni modo di tornare alla situazione precedente".