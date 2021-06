Nato: Di Maio, 'Grillo? M5s non mette in discussione scelte Italia'

Roma, 15 giu (Adnkronos) – "Come ministro degli Esteri rappresento la Nazione". Lo ha detto Luigi Di Maio, a CartaBianca, a proposito delle parole di Beppe Grillo sulla Nato.

"Non c'è nessuna volontà del M5s di mettere in discussione le scelte dell’Italia in politica estera o sulle alleanze, non vedo un disallineamento -ha spiegato il ministro degli Esteri-.

Anche Conte è stato chiaro, l'asse portante del Movimento è l'alleanza atlantica e l'Ue, questa è la linea sempre portata avanti. Poi ci possono essere delle considerazioni, ma on credo che la visita di Grillo all'ambasciata cinese ha stravolto le sorti della politica estera".