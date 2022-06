Nato, Guerini: summit storico, si rafforza fianco Sud

Madrid, 30 giu. (askanews) – Un “summit storico” che “ribadisce forza e coesione tra gli Alleati e rafforza l’impegno per il fianco Sud dell’Alleanza: contrastare le minacce, lavorare per la sicurezza e la stabilizzazione, sostenere lo sviluppo. Per una Nato realmente a 360 gradi”. Lo scrive in un tweet il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, al termine del summit Nato di Madrid, ribadendo l’appoggio della Nato all’Ucraina, per una pace che sia giusta.