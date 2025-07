Nato: in preparazione il trasferimento delle unità Patriot a Kiev

Milano, 18 lug. (askanews) – “Le istruzioni che mi sono state date sono state di cominciare il più rapidamente possibile”. Il neo comandante Supremo Alleato in Europa (SACEUR) e comandante del Comando Europeo degli Stati Uniti, il generale Alexus Grynkewich ha tenuto il 17 luglio il discorso inaugurale alla conferenza LANDEURO, presso il Centro Congressi Rhein Main di Wiesbaden, in Germania dove ha confermato che gli sono state fornite le istruzioni per consegnare i Patriot all’Ucraina il più rapidamente possibile, dando seguito all’annuncio fatto dal presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump all’inizio di questa settimana.

“I preparativi sono in corso, stiamo lavorando a stretto contatto con i tedeschi per il trasferimento del Patriot”, ha dichiarato Grynkewich. “Per motivi di sicurezza operativa, non entrerò nei dettagli. Non rivelerò ai russi o a nessun altro il numero esatto di armi che stiamo trasferendo o quando ciò avverrà. Ma quello che posso dire è che i preparativi sono in corso”.