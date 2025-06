Nato, Iran e Israele litigano? E Rutte chiama Trump "papà"

L’Aja, 25 giu. (askanews) – Parlando a margine del vertice NATO all’Aja, in Olanda, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha chiamato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: “Papà” (Daddy, ndr). Mentre Trump paragonava l’escalation di Iran e Israele a due bambini che litigano a scuola, Rutte è intervenuto aggiungendo: “Papà a volte deve alzare la voce”.

“Non combatteranno tra di loro. Ne hanno abbastanza. Hanno avuto una bella litigata, come due bambini nel cortile di una scuola. Sai che litigano come matti, non puoi fermarli. Lasciateli litigare per 2 o 3 minuti, poi sarà più facile fermarli” ha detto Trump.

“Quindi alle volte papà deve alzare la voce per farli smettere”, ha commentato Rutte ridendo.

“Bisogna utilizzare un linguaggio forte, tutti hanno visto che devi usare una certa parola”, ha concluso Trump.