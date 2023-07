Nato: Kallas, 'aumentare spese difesa, se tutti fossero al 2% sarebbe ottimo'

Vilnius, 11 lug. - (Adnkronos) - In materia di spesa militare "ogni alleato decide per sé e se tutti già spendessero il 2%" del Pil per la difesa "sarebbe una gran cosa". Lo sottolinea la prima ministra estone Kaja Kallas, durante un dibattito pubblica alla Litexpo ...

Vilnius, 11 lug. – (Adnkronos) – In materia di spesa militare "ogni alleato decide per sé e se tutti già spendessero il 2%" del Pil per la difesa "sarebbe una gran cosa". Lo sottolinea la prima ministra estone Kaja Kallas, durante un dibattito pubblica alla Litexpo di Vilnius, in Lituania, dove si tiene il summit della Nato. "Tra il 1999 e il 2021 – continua – gli alleati hanno aumentato gli investimenti nella difesa del 23,9%. Nello stesso periodo, la Russia l'ha aumentata del 292% e la Cina del 592%. Il punto è che la minaccia è reale e dobbiamo fare di più", conclude. Kallas ha proposto recentemente di alzare il target di spesa degli alleati Nato nella difesa al 2,5% del Pil, dal 2% concordato nel 2014 nel Galles.