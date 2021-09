Nato: Mattarella, 'per Italia pietra angolare sicurezza in coordinamento con Ue'

Napoli, 17 set. (Adnkronos) – "L'Alleanza atlantica rappresenta per l'Italia una pietra angolare nella politica di sicurezza, nel coordinamento in maniera sempre più ampia e proficua con una Unione europea che intende contribuire in modo efficace alla stabilità e alla affermazione dei principi dello Stato di diritto".

Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Napoli alla cerimonia per la il 70/mo anniversario della presenza della Nato in Italia.

"Sono convinto -ha ribadito il capo dello Stato- che il rafforzamento dell'Unione europea su questo campo, basato sulla complementarietà con la Nato, la condivisione delle risorse militari, fornirà un contributo prezioso e qualificato al processo di rafforzamento dell'Alleanza, alla solidità dell'indispensabile rapporto transatlantico".