Nato, maxi-esercitazione in Sardegna con Leopard 2 e Tiger

Capo Teulada (Su), 12 mag. (askanews) – Ecco schierati e in azione i tank Leopard 2 A7V di ultima generazione e i Leopard 2 A4NO, il principale carro armato da combattimento della Bundeswehr, le forze armate della Germania. Sono arrivati in Sardegna, insieme a circa 2mila militari, uomini e donne, per prendere parte alla esercitazione Noble Jump 2023 della VJTF, la punta di lancia della difesa Nato, che si conclude in questi giorni a Teulada, nel sud della Sardegna. Askanews ha visitato la base.

La task force è composta da militari provenienti da Germania (al comando), Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Lettonia, Repubblica Ceca e Norvegia. L’Italia è il paese ospitante. Tra i circa 500 mezzi che prendono parte all’esercitazione anche gli elicotteri da combattimento Tiger.

La Nato Response Force è la forza di risposta rapida della Nato, costituita nel vertice di Praga del 22 novembre 2002, e composta da unità di terra, marittime, aeree e speciali multinazionali impiegabili in qualsiasi parte del mondo. La Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), cosiddetta “spearhead force” (forza “punta di lancia”), è in grado di essere operativa entro 5 giorni dall’attivazione.

Servizio di Serena Sartini

Montaggio di Carlo Molinari