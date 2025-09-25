Nato, per Rutte un "ottimo" incontro con Zelensky a New York

New York, 25 set. (askanews) – Parlano da sole le immagini del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che incontra il segretario generale della NATO Mark Rutte a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Qualcosa che Rutte in un tweet ha definito un “ottimo incontro” anche con l’eccellente team del capo di stato.

“Il sostegno della NATO all’Ucraina continua a fluire” ha detto. “A stretto contatto per garantire che l’Ucraina possa difendersi mentre lavoriamo per la fine della guerra e una pace duratura” ha scritto Rutte sui social. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz vuole concedere all’Ucraina un prestito senza interessi per un totale di quasi 140 miliardi di euro, utilizzando i beni della Banca Centrale Russa congelati in Europa. “Verrà rimborsato solo dopo che la Russia avrà risarcito l’Ucraina per i danni causati”, ha scritto Merz in un articolo per il Financial Times .