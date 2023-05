Nato: presidente Parlamento Lituania, vogliamo l'Ucraina nell'Alleanza prima possibile

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Al momento la Russia è impegnata in una guerra fredda a lungo termine contro l’Occidente, che può surriscaldarsi come abbiamo visto in Ucraina. Il nostro parlamento ha adottato una risoluzione in cui chiediamo, fra le altre cose, una prospettiva ...

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – "Al momento la Russia è impegnata in una guerra fredda a lungo termine contro l’Occidente, che può surriscaldarsi come abbiamo visto in Ucraina. Il nostro parlamento ha adottato una risoluzione in cui chiediamo, fra le altre cose, una prospettiva per l’ingresso dell’Ucraina nella Nato. Dobbiamo fare di più, mantenendo l’unità: vogliamo vedere l’Ucraina nell'Alleanza il prima possibile. Ripetere vecchie promesse non è più abbastanza". A dichiararlo, in un'intervista al 'Corriere della Sera' è la presidente del Parlamento lituano, Viktorija Cmilyte-Nielsen.

Illustrando poi gli obiettivi della sua visita in Italia, spiega: "Sono diversi, a cominciare dal rafforzamento delle relazioni bilaterali. Dopo l’aggressione russa dell’Ucraina è particolarmente importante, e vogliamo intensificare la cooperazione anche in vista del prossimo summit Nato di luglio a Vilnius".

"Dopo gli attacchi ibridi del regime di Lukashenko nell’estate 2021 – sottolinea ancora – quando i migranti furono portati in Bielorussia e spinti oltre il confine lituano, la nostra prospettiva è cambiata: vogliamo mostrare la nostra solidarietà, capiamo i problemi che quest’area dell’Ue deve affrontare".