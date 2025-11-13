Nato, Rutte: bene modello servizio militare volontario tedesco

Berlino, 13 nov. (askanews) – Mark Rutte, il segretario generale della Nato, si è dichiarato “molto felice” che il governo di coalizione tedesco abbia concordato un nuovo modello di servizio militare volontario, dopo settimane di discussioni sull’opportunità di includervi un elemento obbligatorio. Le dichiarazioni di Rutte giungono al termine di una visita alla base militare NATO di Geilenkirchen, in Germania.

“Sapete, ogni Paese decide autonomamente come affrontare la questione dell’arruolamento di un numero sufficiente di uomini e donne nell’esercito. Ma sono molto contento di sapere che la coalizione qui in Germania ha concordato, a quanto ho capito, una soluzione. E questo è molto importante: che ci sia un accordo politico”, ha detto. “Ovviamente, come Segretario Generale della NATO, sono sempre felice quando vengono prese decisioni per coinvolgere più persone nelle nostre forze armate”, ha aggiunto.

Rutte ha visitato l’Allied Joint Force Command di Brunssum e il quartier generale della Forza di controllo e allerta precoce aviotrasportata della NATO a Geilenkirchen.