Nato, Rutte: "Oggi giorno propizio per pace e stabilità"

Milano, 13 ott. (askanews) – “È un giorno propizio per la pace e la stabilità. Il presidente Donald Trump è arrivato in Israele per celebrare il cessate il fuoco tra Israele e Hamas e il rilascio degli ostaggi questa mattina. Credo quindi che questa sia una grande notizia e tutti noi vogliamo vedere pace e sicurezza in Medio Oriente.

E quindi, naturalmente, speriamo anche che questo si ripeta in Europa il prima possibile, perché abbiamo ancora molto lavoro da fare in Europa, ma possiamo costruire su questo successo”.

Dalla Slovenia il segretario generale della NATO Mark Rutte ha parlato della situazione in Medio Oriente partecipando alla 71a sessione annuale dell’Assemblea parlamentare dell’alleanza a Lubiana. Rutte ha sottolineato l’urgenza del lavoro della NATO in Europa, evidenziando la necessità di contrastare le minacce provenienti da Russia, Cina, Corea del Nord e Iran.

“La nuova generazione di missili russi può raggiungere le capitali europee in pochi minuti. Il potere dirompente dei droni, il sabotaggio delle infrastrutture sottomarine, la sicurezza del cyberspazio. Siamo tutti coinvolti, sia a Est che a Ovest. E con queste sfide alla nostra sicurezza, vediamo ancora una volta perché è così essenziale che lavoriamo insieme nella Nato. Quando si tratta delle sconsiderate e pericolose violazioni del nostro spazio aereo da parte della Russia, abbiamo visto che la risposta della Nato è stata rapida ed efficace. Stiamo facendo ciò per cui ci siamo addestrati e funziona”, ha detto Rutte.

Tuttavia il segretario generale ha detto che non è necessario abbattere un jet russo appena entra nello spazio aereo della Nato perché siamo molto più forti della Russia. Solo se fossimo più deboli allora magari dovremmo lanciare un messaggio. “Li guideremo con delicatezza fuori dal nostro spazio aereo e ci assicureremo che capiscano che è meglio non farlo più. E penso che sia esattamente così che dovremmo reagire, ed è esattamente quello che hanno fatto gli italiani nel caso estone. E penso che sia stato molto saggio”, ha detto Rutte.