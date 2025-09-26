Nato, Rutte visita New York durante l'Assemblea Generale dell'Onu

New York, 26 set. (askanews) – Questa settimana il Segretario generale della NATO Mark Rutte si è recato a New York in occasione dell’80 Assemblea generale delle Nazioni Unite, dove ha incontrato leader politici e alti funzionari. Durante la visita di due giorni, Rutte ha partecipato a una cena transatlantica organizzata dal Segretario di Stato americano Marco Rubio.

Ha visto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, il ministro degli Esteri canadese Anita Anand e il giapponese Takeshi Iwaya, la neo presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite Annalena Baerbock e l’ambasciatore statunitense all’ONU Mike Waltz. E anche il generale Usa Chris Cavoli.

Il Segretario Generale ha concluso la sua visita negli Stati Uniti con un discorso ai cadetti presso l’Accademia Militare degli Stati Uniti di West Point, giovedì 25 settembre 2025. Ha sottolineato il valore della NATO e il legame transatlantico che la sostiene, evidenziando come l’Alleanza continui ad adattarsi per affrontare le mutevoli sfide alla sicurezza. Ha elogiato i cadetti per il loro servizio e li ha incoraggiati ad affinare le loro capacità di futuri leader, affermando: “Siete la brillante promessa di una nuova generazione”.