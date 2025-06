Nato, Starmer spiega perché acquista 12 F35A con capacità nucleare

L’Aia, 25 giu. (askanews) – Arrivando all’Aja per il secondo giorno di vertice della NATO, il primo ministro britannico Keir Starmer ha risposto a una domanda sulla decisione del Regno Unito di acquistare 12 caccia F-35A con capacità nucleare, definendola “la decisione giusta per il nostro Paese” e “la decisione giusta per la NATO, in un mondo instabile”.

“E per quanto riguarda il nostro contributo, l’aumento della spesa per la difesa, ovviamente va a favore della nostra sicurezza e della nostra incolumità, ma è anche il motore della crescita e dell’occupazione nel Regno Unito. Questo è un vertice molto importante. La NATO si riunisce in un momento cruciale, più forte, più grande e più determinata che mai”.

“Penso che sia molto importante che siamo qui come alleati, e lo siamo davvero, unendoci fermamente nell’importanza della NATO, soprattutto in questo momento in cui il mondo è molto instabile.”

“Bene, la Strategic Defence Review (Revisione Strategica della Difesa) ha affermato che dovremmo valutare diverse opzioni, inclusi gli F-35A. Ora abbiamo intrapreso un’azione decisiva in merito agli F-35A. È la decisione giusta per il nostro Paese, è la decisione giusta per la NATO, e arriva davvero in un momento cruciale in un mondo instabile in cui abbiamo bisogno di una sicurezza più forte, più diversificata e resiliente.”