Nato, Stoltenberg: intensificheremo il nostro sostegno all'Ucraina

Vilnius, 10 lug. (askanews) – “Questa settimana, al vertice della Nato, rafforzeremo la nostra deterrenza e la nostra difesa, anche con maggiori investimenti. Intensificheremo il nostro sostegno all’Ucraina, avvicinandola alla Nato. E lavoreremo ancora più a stretto contatto con i partner per sostenere l’ordine internazionale basato sulle regole”. Lo ha detto il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa a Vilnius, alla vigilia del Summit Nato che si tiene domani e mercoledì nella capitale lituana.

“Al Vertice adotteremo altre importanti misure per rafforzare la nostra deterrenza e la nostra difesa. Questo manda un chiaro messaggio: difenderemo ogni centimetro della Lituania. E ogni centimetro di territorio alleato. Prenderemo anche decisioni sull’Ucraina – ha aggiunto Stoltenberg -. Questo include un pacchetto pluriennale di assistenza. Per passare dalle attrezzature e dagli standard dell’era sovietica a quelli della NATO, rendendo le forze ucraine pienamente interoperabili con gli alleati. E per coprire esigenze critiche come le attrezzature per lo sminamento, il carburante e le forniture mediche. Inoltre, rafforzeremo i nostri legami politici. Il Presidente Zelenskyy si unirà a noi per la riunione inaugurale del nuovo Consiglio NATO-Ucraina”, ha annunciato.

