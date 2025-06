Nato, Tajani, i soldi per il 5% alla Difesa? "Si troveranno"

Bruxelles, 26 giu. (askanews) – Dove si troveranno i soldi per il 5% del PIL alla Difesa? “I soldi si troveranno, ci saranno i modi per investire, tante scelte politiche sono legate anche dal punto di vista finanziario a favorire la crescita della nostra economia, ci sono 10 anni di tempo per farlo, ci saranno in bilancio.

Con la dovuta flessibilità non ci saranno problemi, il resto è demagogia, capisco le ragioni dell’opposizione ma è propaganda, nessuno taglierà la sanità”: lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, parlando a margine del summit Ppe a Bruxelles.