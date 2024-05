Nato, Tajani: scioglimento? Periodo ipotetico dell'irrealtà

Roma, 29 mag. (askanews) – “È un periodo ipotetico dell’irrealtà”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento alla Cisl, commentando la proposta di alcuni esponenti del centrosinistra di sciogliere la Nato.

“La Nato è l’Occidente, non è soltanto un’alleanza militare, è un’alleanza politica quindi non esiste alcuna ipotesi di scioglimento, la lascio a chi vuole distruggere. Noi siamo l’Occidente non possiamo rinunciare alla nostra identità l’Europa e i rapporti con gli Stati Uniti sono le nostre stelle polari, quindi non esiste l’ipotesi di sciogliere la Nato”, ha ribadito.