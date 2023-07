Nato: Tajani, 'sicurezza non riguarda soltanto Ucraina, ma anche Mediterraneo'

Nato: Tajani, 'sicurezza non riguarda soltanto Ucraina, ma anche Mediter...

Nato: Tajani, 'sicurezza non riguarda soltanto Ucraina, ma anche Mediter...

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Grazie allo stimolo dell'Italia, al vertice di Vilnius abbiamo dato attenzione alla postura dell'Alleanza e al fianco Sud. Il concetto della sicurezza unica non è soltanto quello lungo la frontiera con l'Ucraina, ma il concetto è molto p...

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – "Grazie allo stimolo dell'Italia, al vertice di Vilnius abbiamo dato attenzione alla postura dell'Alleanza e al fianco Sud. Il concetto della sicurezza unica non è soltanto quello lungo la frontiera con l'Ucraina, ma il concetto è molto più ampio, bisogna considerare argomenti di sicurezza anche quelli che riguardano l'area del Mediterraneo". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando alla Camera degli esiti del vertice Nato di Vilnius, aggiungendo che fra gli altri temi toccati al vertice c'è stato anche quello della "revisione degli impegni di spesa, i partenariati e gli interessi di sicurezza che ci legano all'area dell'Indopacifico".

"In materia di postura, di deterrenza e di difesa – ha detto ancora Tajani – i leader hanno approvato la nuova famiglia dei piani per la difesa del territorio alleato, inclusi i piani regionali dell'estremo nord dell'Atlantico, il centro e il sud, e la nuova struttura delle forze che consentirà la presenza militare rafforzata lungo il fianco est. Sono trasformazioni dettate dal nuovo contesto geostrategico: l'Italia, in accordo con gli alleati, ha ribadito il primato del controllo politico sullo strumento militare, la gradualità e la sostenibilità di queste misure, e l'approccio a 360 gradi che garantisca la sicurezza dell'area euroatlantica da tutte le direzioni strategiche, incluso il fianco sud".

"Il rafforzamento della postura – ha detto ancora – è reso possibile peraltro dai generosi contributi dell'Italia, che abbiamo ampiamente valorizzato al vertice. Sono oltre 3.000 i militari che schieriamo sul fronte est. Nella riunione ministeriale a cui ho preso parte, sono intervenuti i miei omologhi di Bosnia-Erzegovina, Georgia e Moldova, e ho sottolineato in particolare il contributo della diplomazia italiana e dei nostri soldati a presidio della stabilità dell'area balcanica, che è più esposta alle interferenze di destabilizzazione della Russia".