Nato, Tajani: su 5% propaganda opposizioni, servirebbe coerenza

Bruxelles, 26 giu. (askanews) – “Conte ha firmato accordi per investire di più in difesa, bisogna essere coerenti. Non si può dire che non bisogna essere succubi degli americani e poi che non bisogna garantire la sicurezza. Se vogliamo garantire la sicurezza bisogna avere un equilibrio tra le forze, come dice il presidente Mattarella”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del pre-summit Ppe, a proposito delle critiche delle opposizioni all’incremento delle spese in difesa al 5% del Pil.