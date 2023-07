Nato: Tajani, 'vertice a Vilnius ha consolidato l'Alleanza'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “Il vertice Nato della scorsa settimana a cui ho partecipato con il ministro Crosetto ha consolidato l’Alleanza, unita di fronte agli sconvolgimenti in Europa. Il vertice ha rappresentato una tappa importante per le sfide che fronteggiamo. La sicurezza euroatl...

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Il vertice Nato della scorsa settimana a cui ho partecipato con il ministro Crosetto ha consolidato l’Alleanza, unita di fronte agli sconvolgimenti in Europa. Il vertice ha rappresentato una tappa importante per le sfide che fronteggiamo. La sicurezza euroatlantica non è divisibile. Alla vigilia del vertice si sono registrati sviluppi sull’adesione della Svezia, dimostrata anche dalla disponibilità del presidente turco Erdogan”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando alla Camera degli esiti del vertice Nato di Vilnius, aggiungendo che “la proroga del mandato di Stoltenberg a capo della Nato è un altro risultato importante. Abbiamo riconosciuto la sua leadership nell’alleanza”.