Naturisti a Parigi contro la "Nudofobia": noi vittime di violenza

Roma, 8 mag. (askanews) – Un gruppo di nudisti si sono dati appuntamento (domenica 7 maggio) a Parigi nella prima giornata mondiale contro la “nudofobia” e per celebrare la cultura della libertà dei corpi. Secondo il presidente del Movimento naturista francese, Jean Francois Feunteun, i naturisti sono infatti vittime di violenza:

“Oggi (domenica 7 maggio) è la prima Giornta mondiale contro la nudofobia, la fobia della nudità culturale o religiosa, che ci permette di essere qui oggi per denunciare le violenze che vengono fatte contro le persone totalmente o parzialmente nude”.

“Una parte dello Stato e alcuni tribunali continuano a pensare che la legge non sia stata cambiata nel 1994 e continua a fare come se l’articolo 330 del codice penale di oltraggio pubblico al pudore non fosse stato abrogato. E quindi continuano ad applicare questa dottrina. Tuttavia dal 1994 la legge è cambiata. Ora siamo sotto l’articolo 222-32 che non ha niente a che fare con il vecchio reato”.

“Noi non siamo per l’abrogazione della legge, ma per la sua chiarificazione. Vogliamo, come in Spagna, che questa legge sia scritta senza più dubbi. E poi che la nudofobia sia messa al pari di omofobia, razzismo, anti-semitismo, anti-islam”.