Naufragio a Lampedusa, muore bimba di due anni

Milano, 21 nov. (askanews) – La Guardia Costiera ha diffuso le immagini di due operazioni di salvataggio nella notte per salvare i migranti naufraghi su un avamposto roccioso al largo di Lampedusa, prima di scortare un’altra imbarcazione con a bordo 576 migranti, anch’essa in difficoltà lunedì notte nell’area italiana di ricerca e salvataggio del Mediterraneo. Secondo la guardia costiera, i soccorritori sono riusciti a salvare 40 persone ma non è stato possibile rianimare una bambina di due anni “senza vita”.