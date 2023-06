Naufragio a largo della Grecia, visita di Tsipras ai sopravvissuti

Kalamata, 15 giu. (askanews) – Alexis Tsipras, ex primo ministro greco e leader del partito della sinistra Syriza ha fatto visita ai migranti sopravvissuti al naufragio a largo del Peloponneso, nel porto di Kalamata. Un barcone con centinaia a bordo si è rovesciato ed è affondato nel Mar Ionio. Sono stati recuperati 79 corpi ma ci sono decine e decine di dispersi e si teme che il bilancio possa salire terribilmente.

“Voglio porre alcune domande cruciali che richiedono risposte. Quando le autorità vedono, localizzano, si avvicinano a una imbarcazione sovraffollata con 700 o più persone a bordo, che sta per affondare, in caso di emergenza, quali sono i protocolli di Frontex, i protocolli che le autorità greche seguono che non prevedono di salvarla, ma permettono che continui la sua rotta?”.