Sono almeno cinque i migranti annegati in mare e 28 i dispersi a seguito del naufragio avvenuto al largo della Tunisia. La notizia è stata resa nota dagli attivisti del Forum tunisino per i diritti sociali ed economici (Ftdes).

Naufragio al largo della Tunisia: almeno 5 morti e 28 dispersi

Il barcone si è capovolto al largo della Tunisia. Il drammatico incidente si è consumato nella serata di mercoledì 22 marzo e, ancora una volta, è costato la vita ai migranti. Almeno 5 persone provenienti dall’Africa sub-sahariana sono morte nel Mediterraneo mentre altre 28 risultano attualmente disperse.

A rivelare in via ufficiale la tragica notizia sono stati gli attivisti del Forum tunisino per i diritti sociali ed economici (Ftdes).

La nota degli attivisti di Ftdes

“Cinque corpi di migranti sono stati recuperati e altri cinque migranti sono stati salvati, ma 28 risultano ancora dispersi”. Ha affermato Romdhane Ben Amor di Ftdes che ha anche precisato che il barcone è naufragato “perché era sovraccarico”.

A bordo dell’imbarcazione, secondo quanto riferito dagli attivisti di Ftdes, si trovavano in totale 38 persone che, nella maggior parte dei casi, proveniva dalla Costa d’Avorio. Il gruppo era partito dalla regione costiera di Al Louza, situata a circa 70 chilometri dalla città di Sfax, nella Tunisia orientale, con speranza di riuscire a raggiungere Lampedusa.