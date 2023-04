Naufragio all'Asinara, trovato morto in mare Davide Calvia: era disperso dal 12 aprile

Nella mattinata di sabato intorno alle 7.30 è stata fatta una drammatica scomparsa. A Rasciada, non molto distante da Lu Bagnu, nei pressi della costa di Castelsardo, è stato trovato morto il 38enne Davide Calvia. La conferma – si legge da “L’Unione Sarda” – è arrivata grazie al riconoscimento effettuato da una persona vicina alla famiglia del giovane e con l’autorizzazione della sorella della vittima, Nadia Calvia. L’uomo risultava disperso dallo scorso 12 aprile.

Naufragio Asinara, trovato morto il 38enne Davide Calvia

Ai fini dell’identificazione del corpo sarebbero stati determinati i tatuaggi dell’uomo. L’allarme era stato lanciato da un sub che, nei frangenti precedenti al ritrovamento stava pescando. Immediato l’intervento della Capitaneria di Porto Torres che, con l’autorità marittima di Castelsardo, ha mandato una motovedetta per il recupero del Cadavere. Il corpo del 38enne è stato poi trasferito presso l’Istituto di medicina legale di Sassari. Per avere un quadro più chiaro più completo del decesso dell’uomo, sarà necessario attendere l’esito dell’autopsia disposta dall’autorità designata.

L’appello della sorella Nadia

In questi giorni non si erano mai spente le speranze di ritrovare Davide. La sorella Nadia sul il gruppo Facebook “Insieme per Davide Calvia” aveva scritto:

“Avete idea di cosa siano 192 ORE..? Son ben 8 GIORNI..!

Contarli in un modo o in un altro non allevia comunque il dolore e lo strazio che Noi Tutti proviamo per l’assenza di Davide Calvia Davide Calvia. Lo strazio del NON sapere è devastante.. ti lacera dentro, ti annebbia il cervello!! Voglio solo capire, far luce su questa vicenda.. voglio solo trovare mio fratello. Il fratello ormai di Tutti Voi”.