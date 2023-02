Home > Askanews > Naufragio Crotone, Di Dato (Msf): i migranti superstiti sono 82 Naufragio Crotone, Di Dato (Msf): i migranti superstiti sono 82

Roma, 27 feb. (askanews) – “Tutti i superstiti sono stati divisi tra il Cara di Crotone, e nello specifico all’interno degli hangar all’ingresso del Cara. La parte restante sono in ospedale e ieri sera è stato trasferito in un centro per minori un solo ragazzo che è il ragazzo che ha perso la sorella”: lo ha spiegato Sergio Di Dato, capo progetto della ong Msf nel corso di una conferenza stampa online, riferendosi a un 16enne afgano che ha perso la sorella di 28 anni. I superstiti “in totale sono 60 più 22, meno il ragazzo trasferito, quindi 81”, ha precisato, sottolineando che le persone ricoverate in ospedale sono 22, 6 delle quali sono minorenni.

