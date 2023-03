Naufragio Cutro: recuperato il corpo dell’ottantesima vittima

Il corpo dell’ottantesima vittima del naufragio di Cutro è stata individuata e recuperata. Il bilancio è ancora provvisorio e tra le vittime accertate ci sono 33 bambini.

Il corpo dell’ottantesima vittima del naufragio di Cutro è stato individuato e recuperato. Si tratta di un uomo adulto. Il suo ritrovamento fa salire il bilancio delle vittime accertate a 80. Il corpo dell’uomo è stato individuato tra Botricello e Belcastro, qualche chilometro più a sud rispetto al luogo in cui il barcone proveniente dalla Turchia si è schiantato all’alba di domenica 26 febbraio. Solo due giorni fa, il mare aveva restituito i cadaveri di altre due vittime, un uomo e un bambino, recuperati nell’area di Praialonga.

Naufragio Cutro: 33 bambini tra le vittime

Con il passare dei giorni il mare continua a restituire i corpi delle persone che sono morte nel naufragio avvenuto a Cutro e il bilancio continua a salire, portando l’attenzione sul fatto che si tratta di una strage di bambini. Negli ultimi giorni ne sono stati recuperati quattro, tutti con un’età indicativa al di sotto dei 12 anni. Le vittime in quella fascia d’età sono 24, sui 33 minorenni morti. Purtroppo non è ancora finita. Secondo le stime fatte sulla base delle persone a bordo indicate dai superstiti dovrebbero mancare all’appello ancora una ventina di persone e potrebbero esserci altri bambini.