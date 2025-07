Naufragio di Cutro: chi paga per le vite perdute?

Il naufragio del barcone a Steccato di Cutro, avvenuto la notte del 26 febbraio 2023, ha segnato un tragico spartiacque nella gestione dei flussi migratori in Italia. Novantaquattro vite spezzate, di cui trentacinque minori, ci costringono a riflettere su un sistema che sembra non avere il coraggio di affrontare la realtà con onestà.

Diciamoci la verità: le responsabilità vanno ben oltre i sei militari rinviati a giudizio. Il vero problema è un approccio che continua a ignorare le evidenze in nome di una narrativa politicamente corretta.

Chi sono i rinviati a giudizio?

Il gup di Crotone ha deciso di rinviare a giudizio sei membri delle forze dell’ordine, tra cui quattro della Guardia di Finanza e due della Guardia Costiera. Questi uomini sono accusati di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo, in relazione alla mancata attivazione del Piano di ricerca e salvataggio (Sar) quella notte fatale. I nomi di Giuseppe Grillo, Alberto Lippolis, Antonino Lopresti, Nicolino Vardaro, Francesca Perfido e Nicola Nania sono ora sulla bocca di tutti, ma chi si interroga veramente sulle loro azioni?

La realtà è meno politically correct: questi militari sono stati lasciati a fronteggiare una situazione complessa in un contesto di risorse limitate e incertezze operative. È comodo trovare un capro espiatorio, ma le dinamiche in gioco sono ben più intricate. La loro responsabilità va valutata in un contesto più ampio, che include le politiche di gestione delle emergenze in mare, spesso influenzate da decisioni politiche più che da considerazioni umanitarie.

Fatti scomodi e responsabilità diffuse

Non possiamo ignorare i dati: il numero di naufragi è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni, così come il numero di vittime. Questo non è solo un problema di una notte in Calabria; è il risultato di politiche di controllo dei confini sempre più rigide che ignorano la sofferenza umana. La questione non è se i militari avrebbero dovuto fare di più, ma perché si trovano a operare in un contesto dove le risorse e il supporto sono insufficienti.

La mancanza di coordinamento tra le diverse autorità coinvolte nei soccorsi è un altro aspetto cruciale. Ogni anno, il Mediterraneo diventa un cimitero per migliaia di persone, eppure il dibattito pubblico tende a concentrarsi su singole responsabilità piuttosto che sulla necessità di un approccio sistemico e coordinato. È come se, invece di affrontare il problema di petto, si cercasse di mettere una pezza su un vestito strappato, ignorando che la stoffa è marcia.

Conclusioni che disturbano

Il processo che sta per iniziare a Crotone non è solo una questione di giustizia per le vittime. È un’opportunità per riflettere su un sistema che, nei momenti di crisi, sembra incapace di garantire la vita e la dignità degli esseri umani. Il rinvio a giudizio dei sei militari potrebbe rappresentare un tentativo di placare le coscienze, ma non risolve la questione fondamentale: chi è veramente responsabile per le vite perdute in mare?

In un contesto così difficile, è fondamentale esercitare il pensiero critico. Non possiamo permettere che la narrativa dominante ci distolga dalla verità. La sfida è comprendere che la responsabilità è collettiva, e che ognuno di noi, attraverso le proprie scelte, contribuisce a questa tragica realtà. Dobbiamo chiederci: cosa siamo disposti a fare per cambiare questa situazione?