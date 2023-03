Naufragio in California: morti 8 migranti in Messico

Naufragio in California: morti 8 migranti in Messico

Naufragio in California: morti 8 migranti in Messico

Un terribile naufragio si è verificato non lontano da San Diego, in California. Il bilancio è di 8 migranti morti e 7 dispersi. Non è chiaro quante fossero le persone a bordo.

Naufragio in California: morti 8 migranti in Messico

Un terribile naufragio si è verificato non lontano da San Diego, in California. Il bilancio è di 8 migranti morti e 7 dispersi. L’allarme è scattato nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo, quando una donna ha chiamato il 911 chiedendo aiuto. La Guardia Costiera si è messa subito all’opera e fino ad ora sono stati recuperati i corpi di otto migranti. Purtroppo il bilancio potrebbe aumentare, in quanto non è ancora chiaro quante persone ci fossero a bordo delle due imbarcazioni che si sono capovolte. La donna che ha lanciato l’allarme ha parlato di 15 persone, ma le autorità sospettano almeno 23 persone. Alcuni dei sopravvissuti sono riusciti a raggiungere la costa a nuoto per poi scappare per sottrarsi alle autorità di frontiera ed evitare il rischio di essere bloccati.

Uno degli incidenti più gravi

Otto persone sono morte a causa del ribaltamento di due barche vicino a Black’s Beach, a nord di San Diego, in California. Si tratta di persone che cercavano di entrare illegalmente negli Stati Uniti. James Gartland, funzionario del dipartimento dei Vigili del Fuoco di San Diego, ne ha parlato come uno degli incidenti più gravi che hanno a che fare con la tratta di persone nella storia dello stato. Gartland ha detto che i soccorritori per ora non hanno trovato superstiti, probabilmente perché fuggiti prima che arrivassero i soccorsi. Al momento non è chiaro il motivo per cui le barche si sono ribaltate e non è conosciuta la nazionalità delle vittime, ma è stato specificato che si tratta di soli adulti.