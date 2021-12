Naufragio in Nigeria, barca sovraccarica si ribalta e affonda: 29 morti, quasi tutti bambini che accompagnavano i loro genitori ad un pellegrinaggio

Naufragio e strage in Nigeria, sul fiume Bagwai nel nord ovest del paese, dove una barca sovraccarica si ribalta e affonda: il bilancio è di 29 morti, quasi tutti bambini di età compresa tra gli 8 e i 15 anni. A comunicarlo sono le autorità del distretto che, dopo il naufragio avvenuto nel tardo pomeriggio del 30 novembre, sono ancora alla ricerca di 13 persone disperse, per le cui sorti si teme il peggio.

Naufragio in Nigeria, 29 morti e 13 dispersi: le vittime sono quasi tutti bambini e adolescenti

Il naufragio fluviale, purtroppo un terribile must in Africa, sarebbe avvenuto a causa del fatto che il natante che fendeva le acque del fiume era sovraccarico: fonti della polizia locale fanno sapere che quella barca trasportava per lo più pellegrini che dovevano raggiungere una meta religiosa nella vicina città di Badau.

Viaggio religioso fatale verso Badau e naufragio in Nigeria sul fiume Bagwai: 29 morti

Si tratta di una meta distante solo cinque chilometri dal luogo del sinistro.

Sempre la polizia ha spiegato che molti genitori avevano portato con loro i figli, al punto da stipare il natante fino alla linea di galleggiamento e renderlo instabile. La corrente ha fatto capovolgere la barca in un punto molto lontano dalla riva ed è stata una strage.

Dopo la notte sono riprese le ricerche dei dispersi nel naufragio in Nigeria che ha fatto 29 morti

Ha spiegato all’Afp ed ai reporter della BBC il portavoce dei vigili del fuoco dello Stato di Kano, Saminu Abdullahi: “Ieri abbiamo dovuto interrompere le ricerche ma da stamane lo scandagliamento del fiume per trovare i restanti 13 corpi è ripreso”.

E ancora: “La scorsa notte abbiamo trovato 29 corpi e questa mattina e abbiamo salvato 7 persone. In tutto il natante, secondo testimonianze indirette, trasportava 60/70 passeggeri quando ne avrebbe potuti imbarcare a malapena 20/22.