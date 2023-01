Naufragio in Tunisia: 13 migranti dispersi

Naufragio in Tunisia: imbarcazione affondata al largo di Sfax, 24 persone sono state salvate dalla Guardia costiera.

Naufragio in Tunisia dinanzi alle coste di Louata, nel governatorato di Sfax.

Un’imbarcazione su cui viaggiavano alcuni migranti è affondata. Nella notte tra il 28 e il 29 gennaio scorso, la Guardia costiera ha salvato 24 persone ma si contano al momento 13 dispersi; sono in corso le ricerche. É stata la Guardia nazionale di Tunisi a riferire degli aggiornamenti, tramite apposita nota. Sempre secondo la stessa fonte i migranti in questione sarebbero di origine sub-sahariana. Nella stessa notte la Guardia costiera ha bloccato tre operazioni di migrazione.

I migranti in questione sono stati segnalati alla magistratura.

Naufragio in Tunisia: le altre operazioni di salvataggio della Guardia costiera

La Guardia costiera tunisina ha avuto molto lavoro da sbrigare nella notte tra sabato e domenica. Come informa l’Ansa, oltre all’imbarcazione affondata, gli addetti hanno soccorso altre 119 persone a bordo di alcune imbarcazioni in difficoltà. Sono stati bloccati almeno tre tentativi di migrazione irregolare a partire dalle coste della città di Mahdia e delle isole Kerkennah.

I migranti intercettati sono stati segnalati alla magistratura; sarebbero tutti di origine sub-sahariana.

Migranti: l’incontro tra Meloni e Michel

Il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, è giunto a Roma in data 30 gennaio. Michel incontrerà Giorgia Meloni alle 13:00 a Palazzo Chigi. Come precisa la rivista online Il Mondo, il meeting è da intendersi in preparazione del Consiglio europeo straordinario previsto il 9 e il 19 febbraio.

Gli argomenti principali saranno gli aiuti di stato e il problema migranti. Da TGLa7.it si legge che intanto oggi al Viminale inizieranno gli accertamenti per verificare se ci sia stata effettivamente da parte della nave Geo Barents una violazione del decreto sulle ong dopo i tre salvataggi effettuati nel Mediterraneo per poi approdare sabato a La Spezia.