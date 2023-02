Naufragio migranti Calabria, Ursula Von der Leyen: "Perdita vite umane una tragedia"

Non sono passate che poche ore da quando, al largo delle coste della Calabria, si è consumata la tragedia nella quale decine di migranti hanno perso la vita.

Anche la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen ha espresso il suo dolore per quanto avvenuto: “La conseguente perdita di vite umane di migranti innocenti è una tragedia”, è quanto ha dichiarato.

I am deeply saddened by the terrible shipwreck off the coast of Calabria.

The resulting loss of life of innocent migrants is a tragedy.

All together, we must redouble our efforts on the Pact on Migration & Asylum and on the Action Plan on the Central Mediterranean.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 26, 2023