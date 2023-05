Naufragio nel Lago Maggiore, i corpi dei quattro 007 annegati non verranno so...

Nessuna autopsia verrà eseguita sui corpi dei quattro 007 morti nel naufragio che si è consumato sul Lago Maggiore. Per le salme delle vittime, sono state avviate le procedure di rimpatrio.

I resti delle quattro vittime del naufragio della barca guidata da Claudio Carminati nel Lago Maggiore non saranno sottoposti ad autopsia. Secondo quanto appreso dall’AGI, nella giornata di mercoledì 31 maggio, i corpi di Anya Bozhkova, Tiziana Barnobi, Claudio Alonzi e dell’israeliano Erez Shimoni sono stati inviati presso i luoghi indicati dai familiari dopo aver avviato le procedure di rimpatrio.

In merito all’accaduto, è stato riferito che il medico legale ha confermato che le vittime sono morte per annegamento e che le salme non presentassero segni di lesioni. Per questo motivo, la Procura ha deciso di non effettuare ulteriori accertamenti post mortem.

I testimoni ascoltati e l’accusa di omicidio e naufragio colposi

Nelle ore che hanno seguito il naufragio, i carabinieri hanno sentito come testimoni i 19 agenti dell’Aise e quelli del Mossad che si trovavano a bordo della Gooduria. In considerazione delle indiscrezioni trapelate rispetto alle indagini coordinate dalla Procura di Busto Arsizio, tutti i testimoni si sono limitati a pronunciare frasi come “Sono un funzionario della Presidenza del Consiglio” oppure “Faccio parte di una delegazione governativa israeliana”.

La Procura ha riferito che riconvocherà i 19 agenti nei prossimi giorni al fine di ricostruire con esattezza come e perché l’imbarcazione di Carminati sia affondata durante una tromba d’aria. L’uomo, intanto, è indagato per omicidio e naufragio colposi.