Naufragio Palermo: decine di persone alla fiaccolata per ricordare le vittime del Bayesian

Porticello (Palermo), 26 ago. (Adnkronos) – Decine di persone hanno partecipato, ieri sera, alla fiaccolata che si è tenuta a Porticello (Palermo) per ricordare le sette vittime del naufragio del veliero Bayesian. La fiaccolata è stata organizzata dalla Confraternita Maria Santissima Del Lume Dei Pescatori. Presente, tra gli altri, il vicesindaco di Palermo, Giampiero Cannella. “È una tragedia che ha sconvolto tutti, anche perché si è verificata in un luogo normalmente non teatro di eventi simili. Questi mari sono normalmente mari generosi, che sostengono l’economia di questa fascia costiera, quindi questa tragedia ha destato molta commozione”, ha detto. All fine della fiaccolata il parroco, don Vincenzo Buscemi, ha recitato le preghiere in onore delle vittime del naufragio, proprio al porto. Infine, sono state gettate in mare due corone di fiori.