Naufragio Palermo: indagato il capitano, domani l'interrogatorio 'è molto provato'/Adnkronos

Termini Imerese (Palermo), 26 ago. (Adnkronos) – (dall'inviata Elvira Terranova) – L'ufficialità arriva poco dopo le 13, quando la Polizia giudiziaria consegna al capitano neozelandese James Cutfield, 51 anni, l'avviso di garanzia per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo. Una notifica ampiamente prevista, che arriva all'indomani del verbale di identificazione a cui è stato sottoposto il comandante del veliero Bayasien affondato all'alba del 19 agosto davanti allo specchio d'acqua di Porticello (Palemo). Nel verbale gli ufficiali di Polizia giudiziaria gli hanno chiesto di eleggere un domicilio e di nominare uno o due avvocati di fiducia. Un atto propedeutico all'avviso di garanzia, arrivato oggi all'Hotel Domina Zagarella di Santa Flavia, che da lunedì scorso ospita Cutfield e il resto dell'equipaggio. Il capitano, che ha scelto di farsi difendere da due noti avvocati, il palermitano Giovanni Rizzuti e il genovese Aldo Mordiglia, sarà interrogato domani. Anche se non si esclude che possa avvalersi della facoltà di non rispondere.

"James Cutfield è molto provato da tutta questa vicenda", dice all'Adnkronos l'avvocato Giovanni Rizzuti del foro di Palermo. "E', però, deciso a difendersi dalle accuse che gli vengono rivolte dalla Procura". I legali di Cutfield e lo stesso comandante stanno valutando proprio in queste ore se fare rispondere l'indagato davanti ai magistrati della Procura di Termini Imerese che coordinano l'inchiesta per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. Il capitano non è ancora a conoscenza degli esiti degli accertamenti fatti fino a questo momento dalla procura guidata da Ambrogio Cartosio. Quindi, i legali faranno una scelta "tecnica", come spiega lo stesso legale. Insomma, è più che probabile che non risponderà alle domande dei pm. Rizzuti poi, alla domanda se risultano altri avvisi di garanzia, replica: "Non mi risulta che siano stati consegnati fino a questo momento altri avvisi di garanzia".

Anche se per tutto il pomeriggio di oggi sono proseguiti, sempre nel quartier generale Domina Zagarella di Santa Flavia, gli interrogatori dell'equipaggio del Bayesian. Ascoltati ancora i componenti dell'equipaggio, in particolare il primo ufficiale della imbarcazione di lusso che la notte della tempesta era in plancia di comando a controllare le condizioni meteo. Perché non ha dato l'allarme in tempo utile? E perché gran parte delle sette vittime sono rimaste intrappolate nello yacht? Sono alcune delle domande che si fanno gli inquirenti.

Secondo la Procura di Termini Imerese ci sarebbe stato un grave ritardo nel dare l'allarme prima dell'affondamento del Bayesian. Sarebbe durato sedici minuti l'affondamento del veliero, colato a picco nello specchio d'acqua davanti al molo di Porticello, nel territorio di Santa Flavia, in provincia di Palermo, all'alba di lunedì 19 agosto. Come emerge dal sistema di tracciamento Ais, una particolare tecnologia nautica che consente lo scambio di informazioni sulla navigazione di una qualunque imbarcazione e le stazioni costiere. Il documento è stato acquisito dalla procura di Termini Imerese. Al vaglio degli inquirenti ci sono anche le immagini dello scafo a 50 metri di profondità, mentre restano ancora tanti i misteri e le domande irrisolte.

Intanto, come si apprende, buona parte dell'equipaggio del Bayesian dovrebbe lasciare l'hotel Domina-Zagarella di Santa Flavia (Palermo), dove alloggia dal giorno del naufragio del veliero, tra domani e dopodomani. Mentre il primo ufficiale, proprio perché dovrebbe ricevere un avviso di garanzia, con il comandante, al momento non dovrebbe lasciare la Sicilia.

Nel frattempo, in attesa dell'autopsia sui sette corpi, che sarà eseguita tra domani e dopodomani all'Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo, in Gran Bretagna si inizia a parlare del lato economico della faccenda. Si parla di numeri da capogiro con risarcimenti miliardari, a carico degli eredi di Mike Lynch. E' proprio la vedova del magnate l'armatrice della imbarcazione affondata. Si annuncia una vicenda giudiziaria lunga, lunghissima.