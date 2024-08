Naufragio Palermo: notificato avviso di garanzia al comandante Cutfield**

Santa Flavia (Palermo), 26 ago. (Adnkronos) - E' stato notificato poco fa, come confermano fonti qualificate all'Adnkronos, l'avviso di garanzia al comandante del veliero Bayesian, James Cutfield. Il capitano, neozelandese di 51 anni, a questo punto risulta formalmente indagato dalla ...

Santa Flavia (Palermo), 26 ago. (Adnkronos) – E' stato notificato poco fa, come confermano fonti qualificate all'Adnkronos, l'avviso di garanzia al comandante del veliero Bayesian, James Cutfield. Il capitano, neozelandese di 51 anni, a questo punto risulta formalmente indagato dalla Procura di Termini Imerese (Palermo) per naufragio colposo e omicidio plurimo colposo. Nei prossimi giorni potrebbe essere risentito, questa volta alla presenza di un legale, per rispondere delle accuse. Secondo i magistrati, Cutfield, la notte della tempesta avrebbe commesso una serie di errori che avrebbero provocato l'affondamento dello yacht lussuoso. Nelle prossime ore potrebbero essere iscritti nel registro degli indagati anche altri componenti dell'equipaggio.