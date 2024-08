**Naufragio Palermo: pm, 'autopsie in fase di programmazione'**

**Naufragio Palermo: pm, 'autopsie in fase di programmazione'**

Termini Imerese (Palermo), 24 ago. (Adnkronos) - Non sono ancora stati conferiti gli incarichi ai medici legali per l'esame autoptico delle 7 vittime del naufragio del Beysian a Porticello "ma sono in fase di programmazione". Lo ha detto il sostituto procuratore di Termini Imerese, Ra...