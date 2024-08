Naufragio Palermo: pm, 'non è stato fatto il test antidroga su equipaggio né su ospiti'**

Termini Imerese (Palermo), 24 ago. (Adnkronos) - La Procura di Termini Imerese (Palermo) non ha eseguito il test antidroga né il test per l'assunzione di alcol né sull'equipaggio né sugli ospiti. Lo ha detto il pm Raffaele Cammarano durante la conferenza stampa. Alla d...

Termini Imerese (Palermo), 24 ago. (Adnkronos) – La Procura di Termini Imerese (Palermo) non ha eseguito il test antidroga né il test per l'assunzione di alcol né sull'equipaggio né sugli ospiti. Lo ha detto il pm Raffaele Cammarano durante la conferenza stampa. Alla domanda sul perché non siano stati fatti i test, il pm dice: "In quel momento erano feriti e sotto choc – dice – quando si doveva capire cosa fosse successo ci si è concentrati sulla cura di quei soggetti. In merito alle condotte stanno venendo esaminati, non solo i passeggeri ma anche i membri dell'equipaggio".