Naufragio Palermo: società gestione Bayesian 'nostra priorità cooperazione con autorità'**

Porticello (Palermo), 23 ago. (Adnkronos) – Camper & Nicholsons, società di gestione della barca a vela Bayesian "conferma purtroppo che i corpi di tutti e sei le persone disperse dopo l’affondamento dello yacht sono stati recuperati". "Lo yacht Bayesian si è imbattuto in condizioni meteo fortemente avverse ed è affondato nelle acque antistanti Porticello-Palermo alle 4.30 circa ora locale di lunedì 19 agosto 2024, con 22 persone a bordo- si legge in una nota -Grazie ai continui sforzi della Guardia Costiera italiana, dei Vigili del Fuoco, dell’Aeronautica Militare e dei Carabinieri, oltre ai pescatori che si trovavano nei pressi e ad altri soggetti pubblici, 15 persone sono state salvate subito dopo l’affondamento".

"Ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato senza sosta nelle operazioni di ricerca e recupero- dicono -Le persone a bordo erano colleghi, amici e clienti di grande valore. Ai loro cari va la nostra più profonda partecipazione in questo momento così incredibilmente difficile. La nostra priorità resta la piena cooperazione con le autorità e fornire supporto alle famiglie coinvolte da questa tragica perdita. Dal 2014 lo yacht era ad uso privato e non è stato disponibile per noleggio". "Questa resterà l’ultima dichiarazione pubblica di Camper & Nicholsons sull’evento, nell’attesa che gli investigatori facciano completa chiarezza su quanto accadde in quella tragica notte".