Naufragio Palermo: sommozzatore Vigili fuoco, 'ho rivissuto stesse sensazione della Concordia'

Termini Imerese (Palermo), 24 ago. (Adnkronos) – "Laggiù, a 50 metri di profondità, sembrava di rivivere le stesse sensazioni che avevo provato nel Costa Concordia". Giuseppe Frison è uno dei sommozzatori dei vigili del fuoco che per giorni si è immerso a Porticello per la ricerca dei corpi dispersi. Le vittime, sette in tutto, sono state recuperate tutte. "Questo intervento mi ha aperto quel ricordo – ha detto Frison parlando con i giornalisti al termine della conferenza stampa indetta dal Procuratore Ambrogio Cartosio – Nelle cabine sembrava di rivedere le stesse sensazioni, anche se le dimensioni del Concordia erano maggiori. Qui avevamo la variante della profondità che riduceva i nostri tempi di lavoro". I sommozzatori avevano 1 minuti in tutto per salire e scendere. "Per me è stato come rivivere quel film, in modo più piccolo ma anche più intenso. All'interno lo scenario era molto simile. Avevamo difficoltà a proseguire perché i mobili, essendosi ribaltati, ci impedivano di proseguire in modo sicuro. Ma abbiamo lavorato con la nostra sistematicità che abbiamo imparato proprio in quell'intervento, dove le dimensioni erano grandissime".