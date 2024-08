Naufragio Palermo, sub all'opera: "Complesso entrare nello yacht"

Palermo, 20 ago. (askanews) - A Porticello (Palermo) proseguono, dalle 8 di oggi, le immersioni dei sommozzatori speleo dei vigili del fuoco per le ricerche dei 6 dispersi. L'ingresso nello yacht è "complesso" ed è in atto "la pianificazione per aprire accessi più agevoli e ispezionare l'interno ...