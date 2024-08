Naufragio Palermo: tra i superstiti la moglie dell'imprenditore inglese disperso Lynch

Porticello (Palermo), 19 ago. (Adnkronos) - La moglie dell'imprenditore britannico Mike Lynch, disperso nel naufragio del veliero in Sicilia, è tra i superstiti tratti in salvo. E' quanto confermano fonti qualificate all'Adnkronos. La donna, moglie del proprietario del veliero,...

Porticello (Palermo), 19 ago. (Adnkronos) – La moglie dell'imprenditore britannico Mike Lynch, disperso nel naufragio del veliero in Sicilia, è tra i superstiti tratti in salvo. E' quanto confermano fonti qualificate all'Adnkronos. La donna, moglie del proprietario del veliero, è stata portata in un albergo a Santa Flavia (Palermo), insieme con altri superstiti.