Nautica, Acampora: sistema mare intreccio filiere rilevantissimo

Roma, 27 feb. (askanews) – “Il turismo nautico è un intreccio di filiere capace di generare 150 miliardi l’anno. Un valore rilevantissimo, ai vertici in Europa per volumi. Per questo parlare di una sola filiera sarebbe riduttivo mentre bisognerebbe capire, ed è il lavoro che il sistema camerale sta facendo da anni, come tutto il mondo del sistema Mare, sia di estrema rilevanza per la nostra nazione”.

Lo ha evidenziato Giovanni Acampora – Presidente Assonautica Italiana – intervenuto nel corso dell’evento “Il turismo nautico nell’economia del mare” svoltosi presso la Sala Maggiore della Camera di commercio Venezia Giulia – Trieste organizzato da Assonautica Trieste con la collaborazione della Confcommercio Trieste e con il patrocinio della Camera di commercio Venezia Giulia.

L’iniziativa costituisce un’importante occasione per focalizzare l’attenzione sul settore nautico come volano del turismo, in un confronto fra gli attori pubblici e privati per contribuire a rilanciare una filiera che può generare ricchezza, occupazione e innovazione in favore dell’economia italiana.