Nautica, boom richieste noleggio barche su piattaforma SamBoat

Roma, 22 giu.- (Adnkronos) – L'estate è appena iniziata ma già volano le richieste per SamBoat, una piattaforma online di locazione e di noleggio barche presente in più di 1.400 destinazioni in 76 paesi che vanta una flotta di 50.000 imbarcazioni, disponibili con o senza skipper. Con un aumento annuale di prenotazioni del +130% nel 2023 rispetto al 2022 e una spesa media in aumento del circa 53% che si attesta a 2.382 nel 2023, il mercato italiano di SamBoat è in grande espansione.

Sulla piattaforma è possibile interagire con un motore di ricerca per ottenere l’imbarcazione più adatta alle proprie esigenze: si inserisce la destinazione, le date in cui si vuole noleggiare, e la preferenza tra imbarcazione a motore o a vela. Una volta reindirizzati sulla pagina degli annunci, gli utenti possono affinare ulteriormente la ricerca secondo diversi parametri: tipo di barca specifico, tipo di noleggio, numero di persone e numero di cabine. Si può scegliere anche il marchio e il modello della barca, la potenza, la lunghezza, il prezzo, il raggio di ricerca e le attività a svolgere, nonché selezionare l’opzione di noleggio con skipper se disponibile per la barca selezionata. È inoltre possibile chiedere via mail un preventivo su misura.

I prezzi di partenza sono per tutte le tasche, si va dai 50 euro per il noleggio di un gommone da otto persone, mentre per una barca a motore si parte da 100 euro, per una barca a vela da 150 euro e un catamarano da 200 euro, mentre uno yacht di lusso per evento speciale da 600 euro. Per chi non ha la patente nautica, ci sono due possibilità: il noleggio con skipper o il noleggio senza patente per imbarcazioni con potenza uguale o inferiore ai 40 cavalli. Se si è un proprietario e si vogliono ammortizzare i costi di mantenimento della propria barca, è possibile noleggiarla tramite SamBoat senza costi nascosti, scegliendo la politica di cancellazione che si preferisce a seconda del proprio livello di flessibilità. Infine, sulla piattaforma sono disponibili buoni regalo che partono da 200 euro e arrivano fino a cifre personalizzate.