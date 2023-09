Nautica, Nerea Yacht al Salone di Genova con il nuovo NY 24 Limo

Genova, 26 set. (askanews) – Nerea Yacht, l’officina del mare fondata da Dario Messina, ha portato al Salone Nautico Internazionale di Genova il nuovissimo NY 24 Limo, stiloso luxury tender, e una nuova versione dell’ammiraglia NY 40, il 40 piedi del cantiere marchigiano che, sin dal suo lancio, ha saputo distinguersi per le sue linee eleganti, le performance e l’altissimo livello di customizzazione.

“Presentiamo qua a Genova la versione natante del 40 e la 24 Limo che presentiamo in anteprima mondiale. Sono due imbarcazioni molto definite che fanno parte ormai del mercato attuale della nautica”.

L’NY40, con una lunghezza complessiva di 12,20 metri, si propone per il mercato italiano nella versione natante a 9,99 metri. Così, tutto il comfort, l’eleganza e gli spazi di un 40 piedi si traducono nella semplicità dell’acquisto di un’imbarcazione che non necessita di immatricolazione e che rappresenta una soluzione molto attraente anche per il mondo del charter, vista la gestione davvero agevolata.

Dopo il grande successo riscosso dalla versione Deluxe, il cantiere marchigiano ha ampliato anche la gamma NY24 con la versione Limo, un vero e proprio walkaround che mantiene le linee pulite e stilose del modello originale. Un’elegante perla lunga 7,35 metri, destinata ad essere la barca d’appoggio ideale per megayacht.

La ricerca appassionata guidata dall’amore per il mare, la passione smisurata per l’Italian style e il desiderio di produrre imbarcazioni come se fossero opere d’arte, proprie del Dna del cantiere, trovano in questi 2 modelli la loro più evidente applicazione. A caratterizzare entrambe le imbarcazioni, la ricerca del dettaglio, l’alta personalizzazione, l’approccio sartoriale e una linea completamente diversa rispetto a quelle che offre il mercato, che sta rispondendo molto positivamente.

“Noi da gennaio a giugno abbiamo piazzato 5 unità sul mercato italiano, che sono andate in consegna, e un’altra la consegneremo a fine novembre”.

Dopo 3 anni di posizionamento del brand, il cantiere marchigiano si conferma così un protagonista di primo piano della diportistica di lusso.